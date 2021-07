Probabili formazioni Svizzera-Spagna: Morata guida l'attacco delle 'Furie Rosse'

A San Pietroburgo Svizzera e Spagna si giocano l'accesso in semifinale: Luis Enrique punta ancora su Morata. Seferovic e Shaqiri guidano gli elvetici.

Da un lato la sorpresa, dall'altro l'immancabile conferma. Il faccia a faccia di San Pietroburgo mette a confronto due tra le formazioni più convincenti di Euro 2020. Da un lato la c'è la Svizzera di Petkovic che, dopo il terzo posto nel girone dell'Italia, si è resa protagonista della clamorosa impresa agli ottavi eliminando i campioni del mondo della Francia.

Dall'altro la Spagna che, dopo un inizio stentato, ha piazzato la doppia cinquina contro Slovacchia e Croazia. Dieci goal buoni per propiziare l'approdo delle 'Furie Rosse' tra le migliori otto del continente.

Luis Enrique, però, non vuole fermarsi qui e contro gli elvetici ripartirà secondo i dettami dell'ormai collaudato 4-3-3: al centro dell'attacco ci sarà Alvaro Morata autore del goal decisivo contro la Croazia ai supplementari. Ai suoi lati agiranno Ferran Torres e Sarabia.

A centrocampo Koke, Busquets e Pedri in campo dal 1'. In difesa si va verso la linea a quattro perfezionata da Eric Garcia e Laporte nel cuore del reparto, con Azpilicueta e Jordi Alba ad agire in qualità di terzini. In porta Unai Simon.

Risponde la rivelazione elvetica con il modulo 3-4-2-1: Seferovic sarà il riferimento avanzato, pronto ad essere innescato dal tandem Shaqiri-Embolo. Cerniera di centrocampo composta dall'atalantino Freuler e da Zakaria - manca lo squalificato Xhaka, man of the match con la Francia - con Widmer e Zuber sulle corsie. In difesa pacchetto a tre davanti a Sommer: Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia.