Probabili formazioni Svezia-Polonia: Paulo Sousa ritrova Krychowiak, Quaison titolare

Svezia e Polonia si affrontano alle 18 nell'ultimo turno del Gruppo E di Euro 2020: Paulo Sousa recupera Krychowiak, Andersson rilancia Quaison.

Un testacoda che mette in palio le sorti delle due nazionali a Euro 2020. Svezia e Polonia si affrontano nell'ultimo turno della fase a gironi alle 18 a San Pietroburgo in una sfida con vista sugli ottavi di finale. Se per gli scandinavi è già arrivata l'artimetica qualificazione, la selezione di Paulo Sousa dovrà vincere a ogni costo per ottenere il pass per la fase a eliminazione diretta.

Le due squadre, inizialmente indicate come antagoniste per il secondo posto del Gruppo E alle spalle della Spagna e davanti la Slovacchia, hanno dato risposte differenti rispetto alle attese della vigilia. I 'Blagult' sono riusciti a mantenere l'imbattibilità e la porta inviolata nei primi 180 minuti, grazie al pari con la Spagna e la vittoria di misura contro la Slovacchia. Discorso diverso per la Polonia, che dopo le critiche in seguito al ko rimediato all'esordio contro la Slovacchia prima di fermare sull'1-1 le 'Furie Rosse' di Luis Enrique.

Nella Svezia, il commissario tecnico Janne Andersson è intezionato a effettuare un solo cambio rispetto all'undici che ha battuto la Slovacchia: in attacco ci sarà Quaison a far coppia con Isak al posto di Berg, che si accomoderà in panchina. Confermata la linea difensiva a quattro, davanti a Olsen, con Lustig, Lindelof, Danielsson e Augustinsson, mentre a centrocampo insieme a Ekdal ci saranno Larsson, Olsson e Forsberg, match-winner contro Skriniar e compagni.

Una novità anche nella Polonia di Paulo Sousa: in mezzo al campo fuori Moder e dentro Krychowiak, che torna dopo la squalifica in seguito al cartellino rosso rimediato nella prima giornata contro la Slovacchia. Davanti a Szczesny giocheranno Bednarek, Glik e Bereszynski, con Jozwiak e Puchacz sulle corsie esterne e la coppia Zielinski-Klich ai lati di Krychowiak. In avanti ci sarà Swiderski con Robert Lewandowski, che dopo il goal contro la Spagna non vuole fermarsi per regalare la qualificazione ai suoi.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielsson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Quaison, Isak. All. Andersson.

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Klich, Krychowiak, Zielinski, Puchacz; Swiderski, Lewandowski. All. Paulo Sousa.