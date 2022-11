Probabili formazioni Stati Uniti-Galles: Weah in panchina, Bale nel tridente

Stati Uniti e Galles chiudono la seconda giornata dei Mondiali 2022: Pulisic e Bale guidano i rispettivi attacchi.

Quella tra Stati Uniti e Galles si preannuncia essere una sfida particolarmente 'calda' per quanto riguarda l'economia del Gruppo B di Qatar 2022: entrambe sembrano essere le candidate più accreditate per giocarsi il secondo posto alle spalle dell'Inghilterra, grande favorita per il passaggio come prima e impegnata contro l'Iran all'esordio.

Discorsi del tutto ipotetici, che dovranno trovare conferma sul campo di gioco, l'unico e vero giudice. Questo sarà il primo incrocio tra le due nazionali ai Mondiali: nei due precedenti match amichevoli, un successo e un pareggio per la squadra a stelle e strisce.

Berhalter propone l'interessante trio offensivo composto da Pulisic e Aaronson sugli esterni, a supporto dell'attaccante centrale Sargent con Weah destinato alla panchina. Lo juventino McKennie e la stellina del Valencia Musah le due mezzali ai lati di Adams. Titolarità anche per il milanista Dest, terzino destro nella difesa a quattro posta a protezione della porta di Turner.

Page non rinuncia al suo giocatore più rappresentativo: Bale sull'out di destra del tridente, completato da Johnson al centro e da James a sinistra. In mezzo al campo spazio allo spezzino Ampadu e all'ex juventino Ramsey, con Roberts e Williams a presidiare le corsie laterali. Mepham, Rodon e Davies davanti a Hennessey.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI STATI UNITI-GALLES

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Long, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Pulisic, Sargent, Aaronson.

GALLES (3-4-3): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; C. Roberts, Ampadu, Ramsey, N. Williams; Bale, Johnson, James.