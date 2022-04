La trentunesima giornata di Serie A si apre al 'Picco' di La Spezia dove i padroni di casa ospitano il Venezia nell'anticipo del sabato pomeriggio. Una vera e propria sfida salvezza tra due squadre a caccia di punti per evitare la retrocessione.

Lo Spezia ha raccolto tre punti nelle ultime cinque partite, frutto della vittoria casalinga contro il Cagliari, mentre il Venezia ha collezionato un pareggio (contro il Genoa) e ben quattro sconfitte.

Thiago Motta non avrà a disposizione Bourabia e Sena, a centrocampo quindi spazio ancora a Kiwior con Maggiore e Bastoni. L'unico vero dubbio è in attacco dove Manaj è in vantaggio su Agudelo per completare il tridente con Verde e Gyasi.

Nel Venezia invece non ci sarà Henry, squalificato, davanti quindi tocca a Nsame con Okereke e Aramu. Caldara guida la difesa. In mezzo al campo Crnigoj favorito su Busio.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-VENEZIA

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Aramu, Nsame, Okereke.