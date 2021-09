Nello Spezia giocano Reca e Bastoni, in avanti Colley. Udinese senza Udogie, titolari Becao e Deulofeu.

Dopo la sosta delle Nazionali, terzo turno di Serie A. Lo Spezia di Thiago Motta, che ha ottenuto un punto nelle prime due giornate di campionato (contro il Cagliari) sfida l'Udinese, a quattro in classifica in seguito al pari con la Juventus e al successo, largo, contro il Venezia.

L'ultima gara tra Spezia e Udinese è quella datata 31 gennaio 2021, quando i friulani di Gotti riuscirono ad espugnare il campo ligure grazie alla rete di De Paul, ceduto come noto all'Atletico Madrid durante la sessione estiva di calciomercato.

Nello Spezia conferma per Verde e Colley sulle ali, la sorpresa potrebbe essere Antiste centravanti. A centrocampo gioca Sala con Maggiore e Bastoni, mentre Reca agirà sulla fascia sinistra. Zoet in porta, completano il reparto Ferrer, Nikolau Hristov.

Dopo l'addio di Okaka, Gotti propone Pussetto e Deulofeu come attaccanti, mentre Silvestri giocherà tra i pali. In mezzo Pereyra e Walace, sulle fasce Arslan e Stryger-Larsen. Spazio in difesa per Becao, Nuytinck e Samir. K.o Nestorosvski e Udogie.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Reca; Sala, Maggiore, Bastoni; Verde, Antiste, Colley. All. Thiago Motta.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti.