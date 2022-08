L’attaccante sarà il riferimento avanzato dei neroverdi. I liguri recuperano Verde almeno per la panchina.

Una sconfitta, una vittoria: Spezia e Sassuolo si trovano a metà strada della classifica di Serie A dopo aver ottenuto 3 punti a testa.

Solite assenze di routine per Gotti, che non dispone di Amian, Antiste e Ferrer, ma recupera Verde per la panchina.

Ancora Strelec in coppia con Nzola, mentre Bourabia scalza Ekdal a centrocampo. Per il resto solo conferme.

Il Sassuolo risponde con il 4-3-3 con Kyriakopoulos ancora nella linea offensiva, dove c’è anche Pinamonti. Matheus Henrique preferito a Thorstvedt, in difesa Erlic con Ferrari.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SPEZIA-SASSUOLO



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, S. Bastoni, Bourabia, Agudelo, Reca; Nzola, Strelec

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.