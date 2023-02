Napoli ospite dello Spezia nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo: gli uomini di Spalletti sperano di scavare un ulteriore solco sulle inseguitrici.

Il Napoli non vuole fermarsi. La formazione di Luciano Spalletti va in casa dello Spezia, nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo, per provare a scavare un solco ancora superiore sulle inseguitrici, traendo magari vantaggio dal derby tra Inter e Milan in programma nel posticipo domenicale.

Di fronte c'è uno Spezia reduce da due sconfitte, contro Roma e Bologna, che l'hanno portato al quartultimo posto, a soli cinque punti di distanza dalla zona retrocessione. La squadra di Luca Gotti, insomma, deve provare a strappare almeno un punto nonostante l'impresa, contro un avversario del genere, appaia improba.

La gara d'andata, in ogni caso, ha visto il Napoli faticare e non poco per avere la meglio sullo Spezia: in quell'occasione solo una rete firmata negli ultimissimi minuti di partita da Giacomo Raspadori ha permesso agli azzurri di uscire con i tre punti in tasca dal Maradona.

Spalletti punta sullo stesso undici che ha superato la Roma una settimana fa, dunque con Mario Rui e Lozano titolari e Olivera e Politano in panchina. Nessun tipo di turnover per il tecnico dei partenopei, che non fa a meno né di Osimhen né di Kvaratskhelia.

Ha decisamente più problemi Gotti, che deve rinunciare alla coppia offensiva titolare: Nzola è infortunato, Gyasi squalificato. Dentro dunque Verde e il nuovo arrivato Shomurodov, all'esordio con la maglia dello Spezia. Holm non è al meglio e potrebbe essere sostituito da Ferrer. Out Zurkowski per un problema muscolare.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.