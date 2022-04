Probabili formazioni Spezia-Inter: torna Lautaro, dentro Darmian, Gosens e Correa

Adesso l'Inter non vuole più fermarsi. Il colpo in casa della Juventus, e poi il 2-0 sul Verona, hanno riportato il sereno su una squadra in discreta difficoltà. E ora i nerazzurri di Simone Inzaghi vanno a La Spezia per continuare a mettere pressione sul Napoli e sul Milan.

Di fronte c'è un avversario, lo Spezia dell'ex Thiago Motta, quasi certo della salvezza. Decisiva la vittoria nello scontro diretto contro il Venezia, oltre al pari di Empoli e ai costanti capitomboli delle concorrenti. Lo 0-0 ottenuto sabato scorso al Castellani rappresenta in pratica il lasciapassare per giocare in Serie A anche nella prossima stagione.

Capitolo formazioni. L'Inter ritrova Lautaro Martinez, squalificato contro il Verona: l'argentino è destinato a riprendere il proprio posto in attacco assieme a Correa. In difesa D'Ambrosio per l'infortunato de Vrij. Inzaghi cambia sulle fasce: dentro Darmian e Gosens al posto di Dumfries e Perisic.

Dalla parte opposta, Motta punta sugli stessi undici che hanno pareggiato a Empoli. La punta centrale sarà dunque l'altro ex Manaj, affiancato da Agudelo e Gyasi. In difesa Amian, Erlic, Nikolaou e Reca, a centrocampo Maggiore, Kiwior e Bastoni.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-INTER

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez.