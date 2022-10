Probabili formazioni Spezia-Fiorentina: Jovic al centro del tridente

La Fiorentina vuole tornare al successo in Serie A: Jovic guida l'attacco, Duncan mezzala. Lo Spezia si affida a Nzola.

Se in Conference League lo scenario è diventato improvvisamente roseo, col primo posto ancora in palio e da conquistare all'ultima giornata della fase a gironi, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il campionato per la Fiorentina: quattro gare senza vincere e un deludente quattordicesimo posto che non rispecchia le ambizioni della società.

La truppa di Italiano proverà ad invertire la tendenza con la trasferta del 'Picco' contro lo Spezia, proprio la ex squadra dell'allenatore: impegno ostico, alla luce del rendimento interno dei liguri che, tra le mura amiche, non hanno mai perso, ottenendo tutti i nove punti della loro classifica, uno in meno rispetto agli avversari odierni.

Gotti con la difesa a quattro: Amian e Nikolaou terzini, Ampadu e Kiwior centrali davanti a Dragowski. Ekdal-Bourabia a fare da schermo. Dubbio sulla trequarti, dove Agudelo è in vantaggio su Verde: completano il reparto Holm e Gyasi, con Nzola attaccante di riferimento.

I viola rispondono con il fiuto del goal di Jovic, autore della doppietta decisiva al 'Franchi' contro l'Istanbul Basaksehir: ai lati del serbo, ecco la velocità di Ikoné e Kouamé. Duncan favorito su Mandragora per agire da mezzala sinistra, con Bonaventura sul lato opposto e Amrabat in mezzo. Dodò e Biraghi sui binari laterali, Milenkovic e Martinez Quarta a protezione della porta di Terracciano.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Ekdal, Bourabia; Holm, Agudelo, Gyasi; Nzola.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Ikoné, Jovic, Kouamé.