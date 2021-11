Probabili formazioni Spezia-Bologna: Orsolini spera, Motta perde Verde

L'ansia da salvezza dello Spezia contro la voglia del Bologna di migliorare la propria classifica. Al Picco va in scena una sfida tra formazioni con obiettivi diversi tra loro, testimoniati da una classifica che vede i liguri a rischio zona retrocessione e i felsinei in una migliore posizione, con 7 lunghezze di vantaggio.

Non positivo il momento dello Spezia, che ha vinto solo una volta nelle ultime 5 giornate di campionato. La formazione di Thiago Motta è reduce dal brutto ko rimediato in casa dell'Atalanta (5-2). Non bene nemmeno l'incostante Bologna di Mihajlovic, che nello scorso weekend è stato battuto in casa dal Venezia, gettando alle ortiche un tesoretto di due vittorie di seguito.

Motta confermerà gran parte dell'undici sceso in campo al Gewiss Stadium, ma dovrà fare a meno di Verde, non al meglio e nemmeno convocato. Al posto dell'ex veronese toccherà a uno tra Strelec e Colley, mentre è intoccabile Nzola nel ruolo di riferimento offensivo. Nikolaou torna dalla squalifica, out invece Gyasi per somma di gialli.

Consueto 3-4-2-1 per il Bologna, che ha ormai trovato nella difesa a 3 il proprio vestito ideale. L'unico dubbio rimane la fascia destra, priva dell'infortunato De Silvestri: potrebbe toccare nuovamente a Orsolini, in ballottaggio con Mbaye e Skov Olsen. Davanti, Arnautovic sarà supportato dalla coppia Barrow-Soriano.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-BOLOGNA

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Strelec, Nzola, Antiste.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.