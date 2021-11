Nel mercoledì di Champions League c'è anche spazio per il Napoli. La formazione di Luciano Spalletti sfida lo Spartak a Mosca per costruirsi la strada verso la fase a eliminazione diretta di Europa League, ma anche per vendicare il bruciante ko rimediato all'andata al Diego Maradona.

Quella sconfitta è rimasta l'unica nel cammino europeo degli azzurri: un 2-3 che non ha impedito al Napoli di arrivare a giocarsi autonomamente le proprie chances di qualificazione. Ospina e compagni sono infatti primi nel gruppo C con 7 punti in 4 giornate, davanti al Legia Varsavia (6), al Leicester (5) e allo Spartak (4).

Insomma, il Napoli ha il destino nelle proprie mani. Anche se la situazione infortuni non aiuta: Spalletti non avrà a disposizione per la trasferta russa né Osimhen né Insigne, che rimpiazzerà in attacco con Petagna (favorito su Mertens) ed Elmas. Titolare anche Lozano. Turnover in porta e in difesa: dentro Meret e Juan Jesus.

L'articolo prosegue qui sotto

Spartak Mosca privo di Zhemaletdinov e con un unico dubbio: Litvinov contende una maglia a Larsson e dalla scelta di Rui Vitoria dipenderà la posizione in campo (più avanzata o più arrestrata) di Ignatov.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA-NAPOLI

SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Gigot, Dzkihiya; Moses, Umyarov, Ignatov, Ayrton Lucas; Larsson, Promes; Sobolev. All. Rui Vitoria

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti