Formazioni ufficiali Spagna-Polonia: fiducia a Morata

Nella Spagna dentro Gerard Moreno e Thiago, Luis Enrique conferma anche Morata. Polonia con Zielinski dietro Lewandowski.

Non ha certo brillato nel primo turno la Spagna di Luis Enrique, colpita dal coronavirus e da un gioco non proprio esaltante negli ultimi tempi. Di fronte, nel secondo turno, c'è la Polonia di Lewandowski, sconfitta a sorpresa contro la Slovacchia.

Zero punti dunque per la Polonia, uno solo per la Spagna: non si tratta di ultima spiaggia, ma il risultato del match tra Slovacchia e Svezia, con i secondi vincitori, ha già portato i nordici ad essere i favoriti per il passaggio del turno e la vittoria del raggruppamento.

Morata confermato in attacco, accanto a lui ecco Gerard Moreno e Dani Olmo. A centrocampo Rodri e Pedri dal 1' con Koke, mentre in porta ci sarà Unai Simon. Jordi Alba e Marcos Llorente esterni, in mezzo Laporte e Pau Torres.

Lewandowski unica punta per la Polonia, Zielinski e Swiderski alle sue spalle. A centrocampo spazio per Jozwiak, Puchacz, Klich e Moder. Tra i pali Szczesny, difeso da Bereszynski, Glik e Bednarek. Squalificato Krychowiak.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Dani Olmo.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Klich, Moder, Puchacz; Swiderski, Zielinski; Lewandowski.