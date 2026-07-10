Formazioni Spagna-Belgio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Spagna e Belgio si affrontano nella sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026 a Los Angeles, la vincente affronterà la Francia in semifinale.

Le Furie Rosse sono arrivate fin qui soprattutto grazie a una fase difensiva perfetta. La squadra di De La Fuente infatti non ha ancora subito neppure un goal nelle prime cinque partite. Cosa che ha permesso al portiere Unai Simon di stabilire il nuovo record di imbattibilità ai Mondiali. La stella di Lamine Yamal invece si è accesa solo a tratti. Il capocannoniere della Spagna è Oyarzabal con quattro reti.

Cammino decisamente più tortuoso quello del Belgio che, prima di travolgere gli Stati Uniti agli ottavi, aveva pareggiato nella fase a gironi contro Iran e Egitto. Ma soprattutto aveva rischiato di essere eliminato già ai sedicesimi dal Senegal. Rudi Garcia ha perso Onana ma potrebbe ritrovare Kevin De Bruyne, che dovrebbe tornare nell'undici titolare dopo la panchina del turno precedente.





DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Spagna-Belgio, gara valida per i quarti di finale dei Mondiali, si gioca venerdì 10 luglio al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21.00. La partita verrà trasmessa come sempre su DAZN ma sarà visibile anche in chiaro per tutti su Rai Uno.