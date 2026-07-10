Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoSpagna
Los Angeles Stadium
team-logoBelgio
Guarda su DAZNGuarda su Rai 1
Lelio Donato

Formazioni Spagna-Belgio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Spagna vs Belgio
Spagna
Belgio

Il secondo quarto di finale dei Mondiali vede scendere in campo Spagna e Belgio, la vincente affronterà la Francia: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

Pubblicità


Probabili formazioni Spagna - Belgio

4-2-3-1
Spagna crest
Spagna
SPA
Formazione
Belgio crest
Belgio
BEL
4-2-3-1
23U. Simon14A. Laporte22P. Cubarsi12P. Porro24M. Cucurella10D. Olmo19L. Yamal15A. Baena16Rodri20Pedri21M. Oyarzabal1T. Courtois5M. De Cuyper4B. Mechele25N. Ngoy21T. Castagne8Y. Tielemans20H. Vanaken7K. De Bruyne11J. Doku10L. Trossard17C. De Ketelaere
Belgio crest
Belgio
BEL
4-2-3-1
Spagna

Formazione titolare

Belgio

Allenatore

  • L. de la Fuente
  • R. Garcia

Infortuni e squalifiche

    Spagna e Belgio si affrontano nella sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026 a Los Angeles, la vincente affronterà la Francia in semifinale.

    Le Furie Rosse sono arrivate fin qui soprattutto grazie a una fase difensiva perfetta. La squadra di De La Fuente infatti non ha ancora subito neppure un goal nelle prime cinque partite. Cosa che ha permesso al portiere Unai Simon di stabilire il nuovo record di imbattibilità ai Mondiali. La stella di Lamine Yamal invece si è accesa solo a tratti. Il capocannoniere della Spagna è Oyarzabal con quattro reti.

    Cammino decisamente più tortuoso quello del Belgio che, prima di travolgere gli Stati Uniti agli ottavi, aveva pareggiato nella fase a gironi contro Iran e Egitto. Ma soprattutto aveva rischiato di essere eliminato già ai sedicesimi dal Senegal. Rudi Garcia ha perso Onana ma potrebbe ritrovare Kevin De Bruyne, che dovrebbe tornare nell'undici titolare dopo la panchina del turno precedente.


    Coppa del Mondo
    Spagna crest
    Spagna
    SPA
    Belgio crest
    Belgio
    BEL

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Spagna-Belgio, gara valida per i quarti di finale dei Mondiali, si gioca venerdì 10 luglio al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21.00. La partita verrà trasmessa come sempre su DAZN ma sarà visibile anche in chiaro per tutti su Rai Uno.

    Pubblicità

    TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google