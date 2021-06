Probabili formazioni Slovacchia-Spagna: Morata parte dall'inizio

Slovacchia e Spagna si affrontano in una gara delicatissima che deciderà le sorti del Gruppo E di EURO 2020. Morata parte dall'inizio.

Ultima, importantissima gara del Gruppo E tra Slovacchia e Spagna , rispettivamente seconda e terza del girone a un punto di distanza: insomma, una di quelle sfide non solo da non perdere, ma anche da vivere fino alla fine.

Dopop un buon avvio a EURO 2020, la Slovacchia ha perso la seconda gara contro la Svezia, disputando comunque una buona gara nel compkesso (l'1-0 finale, tra l'altro, è stato frutto di un rigore): la Spagna, invece, dovrà sicuramente fare qualcosa in più rispetto a quanto mostrato contro Svezia e Polonia , gare non prese benissimo in patria.

Stefan Tarkovic , CT slovacco, schiererà nuovamente un 4-2-3-1 "marchio di fabbrica" con Dubravka (autore del fallo da rigore della scorsa partita) in porta, Pekarik, Satka, Skriniar e Hubocan in difesa, Kucka e Hrosovsky in mediana, Haraslin, Hamsik (leader indiscutibile di questa squadra) e Mak sulla trequarti e Duda in avanti. Da quest'ultimo ci si aspetta maggiore incisività sottoporta.

Luis Enrique risponderà con il 4-3-3 con Unai Simon tra i pali, Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba dietro, Thiago, Busquets (al rientro) e Pedri a centrocampo, Gerard Moreno, il contestato Morata e probabilmente Oyarzabal in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA-SPAGNA

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Oyarzabal.