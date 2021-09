Quarta giornata di Serie A, il turno si apre con la sfida del Mapei tra Sassuolo e Torino: Berardi e Praet titolari.

Chiusa la tre giorni europea, riparte la Serie A. Il quarto turno di campionato inizia al Mapei, con l'incontro tra Sassuolo e Torino ad aprire la giornata che si concluderà lunedì. Per i neroverdi voglia di dimenticare la sconfitta contro la Roma, per i granata di confermare il successo contro la Salernitana.

Tre punti fin qui per il Torino, proprio grazie alla vittoria dello scorso weekend, mentre il Sassuolo ha ottenuto un punto in più in questo avvio. Non saranno della gara gli infortunati Verdi e Izzo, mentre recupera ma parte dalla panchina Raspadori.

Dionisi sceglie il 4-2-3-1 con Consigli tra i pali e la difesa a quattro composta da Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio. A centrocampo ci saranno Maxime Lopez e Magnanelli, mentre Berardi, Djuricic e Boga agiranno alle spalle di Scamacca. Fuori Traorè.

Juric opta per il 3-4-2-1, Sanabria unica punta: alle sue spalle Praet e Pjaca. Gli esterni di centrocampo saranno Ansaldi e Singo, con Lukic e Mandragora titolari come interni. In porta Milinkovic-Savic, in difesa Zima, Bremer e Buongiorno.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Scamacca.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Pjaca; Sanabria.