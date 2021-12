Effetto Maradona e primo posto in classifica portano il Napoli a Reggio Emilia, dove per la quindicesima giornata di Serie A gli azzurri affrontano il Sassuolo.

Al 'Mapei Stadium' gli uomini di Spalletti avranno il compito di dare continuità al poker rifilato alla Lazio e consolidare la vetta, ma contro troveranno la squadra capace di frenare la cavalcata al vertice del Milan con l'1-3 di San Siro maturato domenica.

Dionisi conferma uno Scamacca in stato di grazia al centro dell'attacco, Traore dovrebbe rimpiazzare Matheus Henrique, che non è al meglio. In difesa, Toljan e Chiriches titolari.

Nel Napoli, rispetto alla sfida contro l'ex Sarri, non dovrebbero esserci novità: Lobotka a centrocampo, Lozano più di Elmas sulla trequarti a destra, Mertens centravanti. Calcio d'inizio alle 20:45.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.