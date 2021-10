PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER

L'Inter di Simone Inzaghi sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Dionisi: Dumfries e Dzeko dall'inizio, Correa e Scamacca partono fuori.

L'Inter di Simone Inzaghi riparte dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dopo il pari a reti bianche in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, la squadra nerazzurra si rituffa sul campionato con la sfida in programma questa sera alle 20:45 contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

I nerazzurri vanno a caccia del quinto successo in campionato. La squadra di Inzaghi vuole tornare alla vittoria dopo il mezzo passo falso in casa, a San Siro, contro l'Atalanta di Gasperini di una settimana fa con il pari col risultati di 2-2. La 'Beneamata' non vuole perdere altro terreno rispetto alla capolista Napoli, a punteggio pieno in Serie A dopo 6 giornate.

Dall'altra parte, il Sassuolo ha interrotto nell'ultimo turno contro la Sampdoria una striscia negativa di tre sconfitte di fila. La squadra di Dionisi è a quota 7 punti e vuole conquistare un successo di prestigio contro i campioni in carica dell'Inter per tornare protagonista dopo un avvio di stagione in chiaroscuro e certificare le proprie ambizioni europee.

Simone Inzaghi non ha ancora sciolto gli due dubbi di formazione. In avanti c'è Dzeko in vantaggio su Joaquin Correa per completare il reparto avanzato con il 'Toro' Lautaro Martinez. A destra Dumfries va a caccia di conferme ed è avanti rispetto a Darmian per una maglia dall'inizio. Toccherà all'olandese aiutare il compagno Milan Skriniar nel tentativo di fermare Boga, uno dei maggiori pericoli nella sfida contro il Sassuolo. Dopo la panchina a Kiev, torna titolare anche Hakan Calhanoglu, che si riprende il suo posto accanto a Brozovic e Barella.

Nel Sassuolo, Dionisi recupera Consigli tra i pali, mentre lancia Raspadori dall'inizio e non Scammaca e Defrel, che si accomodano in panchina. Fuori anche Toljan, con Muldur al suo posto a destra, mentre ci sarà Frattesi a far coppia con Maxime Lopez in mezzo al campo. Il tridente formato da Berardi, Djuricic e Boga agirà sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.