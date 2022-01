Probabili formazioni Sassuolo-Cagliari: occasione per Defrel

Prende progressivamente forma il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. La sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari, infatti, decreterà l'avversaria della Juventus nel prossimo turno della rassegna nazionale.

A Reggio Emilia, dunque, sarà dentro o fuori. Dionisi, oltre a Defrel si affida ad un ampio turnover: a sostegno del francesce dovrebbero partire Aucelli, Mata e Samele. In mediana Harroui affiancherà Magnanelli. Capitolo difesa: Toljan e Rogerio occuperanno i binari laterali con Ayhan destinato a fare coppia centrale con Ruan. In porta c'è Pegolo.

Al cospetto dei neroverdi ci sarà il Cagliari di Mazzarri. In attacco possibile riconferma per Pavoletti, spalleggiato da Gagliano. A centrocampo occasione per Kourfalidis e Ladinetti, mentre sulle fasce dovrebbero giocare Nandez e Lykogiannis. In difesa probabile linea a quattro da destra con Zappa, Goldaniga, Carboni e Dalbert. Tra i pali chance per Radunovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-CAGLIARI

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ayhan, Ruan, Rogerio; Magnanelli, Harroui; Aucelli, Mata, Samele; Defrel. All. Dionisi

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Carboni, Obert; Nandez, Kourfalidis, Ladinetti, Lykogiannis; Gagliano, Pavoletti. All. Mazzarri