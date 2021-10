La Sampdoria di D'Aversa ospita l'Udinese di Gotti per la settima giornata di Serie A: dubbi a centrocampo per i due tecnici.

Sfida con importanti punti in palio quella tra Sampdoria e Udinese, entrambe con la necessità di vincere per risalire in classifica e allontanarsi dalle zone "rosse" della stessa: sarà una gara da vivere quella che verrà disputata al Ferraris di Genova alle ore 15.00.

Pochi i dubbi per D'Aversa, che può schierare il solito 4-4-2. Davanti ad Audero, che non è stato al meglio in settimana, Yoshida e Colley proveranno a garantire solidità al centro della difesa mentre Bereszynski e Augello spinta sulle fasce.

A centrocampo due dei giocatori più in forma dei blucerchiati, Candreva e Damsgaard, andranno sugli esterni, con Ekdal (in ballottaggio con Adrien Silva) e Thorsby in mezzo. In avanti spazio a Quagliarella e Caputo: out Gabbiadini, Ihattaren, Verre e Rolando Vieira.

Nel 3-5-2 di Gotti dubbi a centrocampo: sugli esterni Soppy e Udogie insidiano Molina e Stryger Larsen, mentre in difesa andranno regolarmente Becao, Nuytinck e Samir davanti a Silvestri.

In mediana, al centro, Walace occupa la cabina di regia, con Pereyra e Makengo mezzali: in avanti Beto e Deulofeu. Out Perez, Nestorovski e Success.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-UDINESE

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu.