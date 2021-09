Napoli a Marassi per restare a punteggio pieno: Spalletti rilancia Zielinski dal primo minuto, blucerchiati col tandem Caputo-Quagliarella.

La capolista della scorsa giornata guarda verso la vetta sperando di poterci presto tornare. Dopo le vittorie di Inter e Milan, il Napoli è chiamato a rispondere per provare a continuare la sua marcia a punteggio pieno.

12 punti su 12 disponibili il bottino degli uomini di Luciano Spalletti, che ha iniziato la sua avventura come meglio non poteva. Sul campo della Sampdoria va alla caccia di conferme.

A Marassi, dove l'Inter ha pareggiato e il Milan ha vinto, i partenopei si affidano a Osimhen in attacco, insostituibile. Dietro di lui Zielinski e Insigne sicuri del posto, Politano favorito su Lozano.

Anguissa confermatissimo vicino a Fabian Ruiz, così come dovrebbe essere confermato Rrahmani nella linea a quattro con Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui. Ospina tra i pali.

Samp senza Gabbiadini e Verre, mentre Thorsby non è ancora al top e potrebbe partire dalla panchina in favore di Askildsen. Sulle fasce, Candreva e Damsgaard.

Non cambia il resto della fisionomia: Berezynski e Augello esterni, Yoshida e Colley in mezzo, con Audero in porta. Soprattutto, Caputo e Quagliarella insieme in avanti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.