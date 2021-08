Formazioni ufficiali Sampdoria-Milan: esordio dal 1' per Giroud e Maignan

Esordio stagionale per il Milan di Stefano Pioli, che contro la Sampdoria deve rinunciare a Ibrahimovic e Kessie. Maignan e Giroud partono dal 1'.

La caccia all'Inter campione d'Italia del Milan di Stefano Pioli parte da Genova. A Marassi, la formazione rossonera sfida la Sampdoria di Roberto D'Aversa, reduce dalla seconda esperienza sulla panchina del Parma.

La Sampdoria, che ha battuto in rimonta l'Alessandria nella gara d'esordio stagionale nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, punta ancora su capitan Quagliarella, in goal con un meraviglioso colpo di tacco nella prima uscita ufficiale.

Nel 4-2-3-1 disegnato da D'Aversa, alle spalle del centravanti di Castellammare di Stabia ci saranno Candreva, Gabbiadini e Damsgaard. Spazio a Thorsby ed Ekdal in mediana, mentre la linea difensiva davanti ad Audero sarà composta da Bereszynski e Augello sulle corsie laterali e Yoshida e Colley al centro.

Il Milan deve rinunciare a Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie, entrambi fuori per infortunio. Esordio da titolae per Olivier Giroud, arrivato dal Chelsea e già in goal nel precampionato. Tra i pali tocca a Maignan, chiamato a non far rimpiangere Donnarumma dopo il passaggio del classe 1999 al PSG.

L'ultimo acquisto, Alessandro Florenzi, partirà dalla panchina: ci sarà Calabria a destra, con Theo Hernandez sull'altra fascia e Kjaer e Tomori al centro. Scelte obbligate per Pioli in mezzo al campo. L'assenza di Kessie e le condizioni di Bennacer (non al meglio dopo il Covid) spianano la strada verso una maglia da titolare a Sandro Tonali e Rade Krunic.

Alle spalle di Giroud, Pioli lancia il trio formato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. All. D'Aversa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli