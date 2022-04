Non solo il predominio cittadino in palio nel derby della Lanterna valido come anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Sampdoria e Genoa infatti si giocano anche una buona fetta di salvezza.

I rossoblù, attualmente penultimi con 25 punti, devono assolutamente vincere mentre i blucerchiati hanno 30 punti e in caso di vittoria a tre giornate dalla fine sarebbero praticamente certi della permanenza in Serie A.

Giampaolo non avrà a disposizione lo squalificato Rincon, sostituito a centrocampo da Vieira con Thorsby e Sabiri esterno sinistro. Titolarissimi ovviamente sia Candreva che Sensi, quest'ultimo giocherà in appoggio a Caputo. Quagliarella ancora dalla panchina.

Blessin dovrebbe rilanciare Destro alle cui spalle agiranno Ekuban, Amiri e Portanova. A centrocampo conferma per Sturaro e Badelj, in difesa Frendrup, Ostigard, Bani e Vasquez.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-GENOA

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Vieira, Thorsby, Sabiri; Sensi; Caputo.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Østigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro.