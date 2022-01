Il 2022 della Sampdoria si apre il 6 gennaio alle 12:30 con la sfida interna contro il Cagliari. I blucerchiati, reduci dall'incoraggiante pareggio dell'Olimpico contro la Roma nell'ultima gara del girone d'andata, vogliono ripartire con 3 punti per allontanare ulteriormente le zone calde della classifica per la retrocessione.

In attesa di rinforzi, il Cagliari vuole invece mettersi alle spalle un girone infernale con soli 10 punti raccolti in 19 partite. Iniziare il nuovo anno con un successo rilancerebbe le ambizioni di salvezza dei sardi, distanti 6 punti dal diciassettesimo posto.

D'Aversa ha gli uomini contati soprattutto in difesa e dovrebbe adattare Ferrari come terzino, Bereszynski sale sulla linea dei centrocampisti con Candreva dirottato a sinistra. In attacco Caputo accanto a Gabbiadini.

Mazzari potrebbe tornare alla difesa col debutto dell'ultimo acquisto Lovato dal 1', Bellanova e Lykogiannis sugli esterni. Davanti intoccabile Joao Pedro, insieme a lui gioca Pavoletti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-CAGLIARI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Chabot, Murru; Bereszynski, Ekdal, Thorsby, Candreva; Caputo, Gabbiadini.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.