Probabili formazioni Salernitana-Spezia: rientra Ribery

Nonostante l'ultimo posto in classifica è tornato l'entusiamo a Salerno, dove i padroni di casa ospitano lo Spezia nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A.

Il calciomercato di gennaio infatti ha completamente rivoluzionato la rosa a disposizione di Colantuono, che già da stasera potrebbe lanciare alcuni dei nuovi acquisti. Lo Spezia invece punta sempre soprattutto sulle idee di Thiago Motta per raggiungere l'agognata salvezza.

La Salernitana scende in campo con un 4-3-1-2 in cui Ribery, al rientro, agisce dietro Mousset e Djuric. A centrocampo subito titolare Bohinen con Radovanovic e Lassana Coulibaly. In difesa Gyomber è favorito su Dragusin per fare coppia con Federico Fazio, arrivato dalla Roma.

Nessuna grossa novità di formazione per lo Spezia che schiera Manaj nel tridente con Verde e Gyasi. L'unico ballottaggio aperto è quello tra Sala e Kovalenko, col primo leggermente favorito.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SPEZIA

L'articolo prosegue qui sotto

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, L. Coulibaly; Ribery; Djuric, Mousset.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi.