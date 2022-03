Probabili formazioni Salernitana-Sassuolo: Bonazzoli torna titolare, riecco Maxime Lopez

Vincere per non abbandonare definitivamente ogni speranza di salvezza: è questo l'unico obiettivo della Salernitana, che ospita un Sassuolo in gran forma per provare a lasciarsi aperta una porticina verso la permanenza in Serie A.

Se la Salernitana è stata riportata sulla terra dalla goleada rimediata otto giorni fa in casa dell'Inter, il Sassuolo è reduce da tre vittorie di fila, tra cui quella contro l'Inter a San Siro: una mini striscia positiva che ha consentito alla formazione di Dionisi di migliorare la propria classifica, anche se l'Europa rimane lontana.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Nicola ritrova Bonazzoli dal primo minuto e schiera l'ex doriano assieme a Verdi e Kastanos alle spalle del centravanti Djuric. Recuperato Ranieri, titolare in difesa. In mezzo al campo Radovanovic può prendere il posto di Ederson. Perotti in panchina, ancora out Ribery.

Sassuolo con il consueto 4-2-3-1 e il ritorno dalla squalifica di Maxime Lopez, che torna a far coppia con Frattesi in mezzo al campo. Intoccabile il quartetto offensivo Berardi-Raspadori-Traore-Scamacca. Torna anche Chiriches, che rimpiazza Ayhan al centro della difesa.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SASSUOLO

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Zortea, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. All. Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi