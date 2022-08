I giallorossi di Mourinho ripartono in casa della Salernitana: Dybala-Zaniolo sulla trequarti. Dall'altra parte debuttano Candreva e Vilhena.

Il campionato di Salernitana e Roma è ai nastri di partenza. Dopo il battesimo ufficiale della nuova Serie A con le gare del sabato che hanno visto impegnate - tra le altre - le milanesi, il programma del primo turno prosegue. Il menù della domenica prevede alle 20:45 la sfida dell'Arechi tra i granata di Davide Nicola e i giallorossi di José Mourinho.

La formazione campana riparte con l'obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla dopo aver centrato la permanenza nella massima serie al fotofinish nell'ultima annata. Un finale di stagione con il fiato sospeso fin oltre il 90', quando il pesante ko casalingo contro l'Udinese non ha condannato la squadra di Nicola alla retrocessione in virtù del pari tra Venezia e Cagliari.

Dall'altra parte, la Roma di Mourinho si presenta al nuovo campionato dopo aver conquistato la Conference League a Tirana e soprattutto dopo un mercato da grande protagonista con gli arrivi di Matic, Celik, Wijnaldum e sopratutto Paulo Dybala, arrivato a parametro zero dalla Juventus.

Difesa a tre per entrambi gli allenatori nella sfida dell'Arechi. Nicola è intenzionato a schierare la linea formata da Gyomber, Fazio e il nuovo arrivato Bronn davanti a Sepe. In mezzo al campo spazio alla novità Vilhena, con Coulibaly e Kastanos ai lati. Mazzocchi agirà a sinistra, mentre sulla destra c'è un altro acquisto, Candreva. In avanti Bonazzoli e Botheim, che ha già fatto male alla Roma in Conference League con la maglia del Bodo/Glimt.

Come dicevamo, Mourinho riparte dal 3-4-2-1. Davanti a Rui Patricio ci saranno i soliti Mancini, Smalling, Ibanez. Debutto ufficiale per Matic in regia, con Pellegrini al suo fianco. Karsdorp, favorito su Celik, e Spinazzola saranno gli esterni. Trequarti tutta di qualità con Zaniolo e Dybala, alla prima da titolare in una gara ufficiale con i giallorossi, agiranno alle spalle di Tammy Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-ROMA

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Coulibaly, Villhena, Kastanos, Mazzocchi; Ribery, Botheim. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho