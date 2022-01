Probabili formazioni Salernitana-Lazio: tocca a Cataldi

Lazio di scena all'Arechi nella 23ª giornata del campionato di Serie A: i biancocelesti affrontano il fanalino di coda Salernitana.

Dopo il colpaccio sul campo del Verona, la Salernitana mette nel mirino altri punti pesanti per alimentare le proprie ambizioni di salvezza.

In occasione della sfida contro i capitolini, Colantuono si prepara a confezionare l'ormai collaudato 3-5-2 con Kastanos e Djuric terminali offensivi. A centrocampo Di Tacchio con Schiavone e Obi. Sulle fasce Kechrida a destra e Ranieri sul versante opposto. In difesa out Gyomber per squalifica: dovrebbe giocare Zortea nei tre insieme a Veseli e Delli Carri. In porta c'è Belec.

Lazio che recupera Reina per la panchina, ma tra i pali ci sarà Strakosha. In difesa linea a quattro con Hysaj che trasla al centro in compagnia di Luiz Felipe, mentre Lazzari e Marusic occuperanno i binari laterali. A centrocampo tocca a Cataldi agire in cabina di regia affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco largo al tridente Pedro-Immobile-Felipe Anderson.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-LAZIO

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Zortea, Delli Carri, Veseli, Ranieri; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi; Kastanos, Djuric. All. Colantuono

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri