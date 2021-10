Il sabato della 7° giornata di Serie A si apre con la sfida dell'Arechi tra Salernitana e Genoa: Ribery torna titolare, due dubbi per Ballardini.

"Dobbiamo vincere". Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, suona la carica in vista della sfida casalinga contro il Genoa. Dopo il pari raggiunto in extremis dal Venezia a Cagliari, il 7° turno di Serie A propone la sfida dello stadio 'Arechi' tra i padroni di casa e il Genoa di Ballardini.

Fanalino di coda con un solo punto conquistato, in casa nel 2-2 contro il Verona, la Salernitana va alla ricerca del primo successo stagionale in campionato. "Ci manca solo quella per completare il percorso di crescita" ha spiegato Castori alla vigilia.

All'Arechi arriva un Genoa che non vince da tre turni. La squadra di Ballardini ha rimediato una sconfitta in casa, a Marassi, contro la Fiorentina, prima dei pareggi contro Bologna e Verona. Il tecnico del 'Grifone' vuole tornare a conquistare i tre punti già a partire da oggi.

In casa Salernitana la novità rispetto all'ultima sfida, la sconfitta di misura a Reggio Emilia contro il Sassuolo, è il ritorno di Franck Ribery. Il francese è stato convocato e partirà dall'inizio: "Sta bene e gioca, non so quanta autonomia avrà ma è generoso". L'ex Fiorentina giocherà alle spalle di Gondo e Bonazzoli, insidiato da Djuric. Nel 4-3-1-2 disegnato da Castori, l'altra novità potrebbe essere l'utilizzo di Gyomber nel ruolo di terzino destro.

Nel Genoa mancheranno Biraschi e Vanheusden in difesa. Dubbio Vazquez-Bani per Ballardini, mentre Rovella ed Hernani si giocano una maglia a centrocampo. In avanti confermato Mattia Destro, autore di 4 goal nelle ultimi 4 partite, con Kallon, Rovella e Fares a supporto.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-GENOA

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; M. Coulibaly, Di Tacchio, L. Coulibaly; Ribery; Gondo, Bonazzoli. All. Castori.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Vazquez, Maksimovic, Criscito; Badelj, Touré; Kallon, Rovella, Fares; Destro. All. Ballardini