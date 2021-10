PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-EMPOLI

Il primo anticipo del sabato si gioca all'Arechi dove la Salernitana, guidata dal nuovo tecnico Colantuono, ospita l'Empoli.

La nuova Salernitana di Colantuono, che ha sostituito in settimana l'esonerato Castori e attualmente occupa l'ultimo posto in classifica, parte in casa contro l'Empoli nell'anticipo della nona giornata di Serie A.

Il tecnico dei campani recupera Ribery, schierato alle spalle della coppia Simy-Gondo nel 3-4-1-2. Zortea e Ranieri sugli esterni, a guidare la difesa sarà Gagliolo. Possibile occasione per Kastanos a centrocampo.

L'Empoli, dopo un ottimo avvio tra cui la storica vittoria in casa della Juventus, è reduce da due pesanti sconfitte contro Roma e Atalanta.

Andreazzoli sembra orientato a schierare Pinamonti unica punta, alle sue spalle Henderson e Bajrami. A centrocampo Haas, Ricci e Bandinelli. L'esperto Tonelli guida la difesa davanti a Vicario.

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Aya, Strandberg, Gagliolo; Zortea, Kastanos, Di Tacchio, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.