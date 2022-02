Il programma del sabato della ventisettesima giornata di Serie A viene inaugurato dal match tra Salernitana e Bologna.

Campani a caccia di punti per sperare nella salvezza, emiliani in una posizione tranquilla ma intenzionati a raggiungere quanto prima la quota necessaria a evitare spiacevoli sorprese.

Nicola si affida a Ribery nel 4-2-3-1 con Verdi e Kastanos a sostegno di Djuric, in mediana Lassana Coulibaly ed Ederson, difesa consueta con Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri davanti a Sepe.

Mihajlovic non cambia il 3-4-3, affidandosi a Orsolini, Arnautovic e Barrow. Soriano in mediana con Schouten, sugli esterni De Silvestri e Hickey, pacchetto in retroguardia Soumaoro-Medel-Theate a protezione di Skorupski. Fischio d'inizio alle 15:05.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-BOLOGNA

L'articolo prosegue qui sotto

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Verdi, Ribery, Kastanos; Djuric.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.