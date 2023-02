La Roma ospita il Verona per la 23ª giornata di Serie A: out Dybala, in forse Pellegrini. Il Verona punta su Ngonge.

Il campionato della Roma riparte dalla sfida casalinga contro il Verona.

I giallorossi, quarti a pari punti con Atalanta e Lazio e in piena lotta per un posto in Champions, non possono permettersi ulteriori passi falsi - una sola vittoria nelle ultime cinque uscite - e vogliono subito rialzarsi dopo il ko in Europa League contro il Salisburgo.

Anche il Verona ha un disperato bisogno di punti: gli scaligeri sono terzultimi a -2 dalla zona salvezza, ma arrivano da un filotto di quattro risultati utili (due vittorie) e voglio continuare a risalire la classifica.

All'Olimpico l'Hellas troverà una Roma incerottata. Non c'è soltanto la grana Paulo Dybala per Mourinho: in casa giallorossa sono da monitorare le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito affaticato dalla sfida di Salisburgo. Non dovesse farcela, preallertato Volpato per giocare con El Shaarawy alle spalle di Abraham. A causa dei tanti impegni ravvicinati, possibile anche un turno di risposo per Smalling e Matic: pronti Kumbulla e Bove o Tahirovic.

Dall'altra parte il Verona si schiererà a specchio con il solito 3-4-2-1. In difesa Dawidowicz insidia Magnani, davanti Lasagna è in ballottaggio con Gaich: dovesse giocare l'ex Udinese, sarà Ngonge (2 gol in 3 presenze) a fungere da riferimento offensivo. Out Djuric e Henry oltre che Hrustic e Veloso.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-VERONA

ROMA (3-4-2-1): Rai Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Volpato, El Shaarawy; Abraham.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich.