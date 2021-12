Il periodo negativo sembra ormai alle spalle. La Roma, grazie al primo posto in Conference League e la roboante vittoria in trasferta cntro l'Atalanta, punta ora a confermarsi anche nell'ultima partita del 2021, così da provare ad avvicinarsi al quarto posto in classifica.

Di fronte c'è la Sampdoria di D'Aversa, in piena lotta salvezza, ma con il Derby vinto contro il Genoa a dare nuova linfa vitale. Per i blucerchiati il 18esimo e penultimo turno di Serie A ha fatto rima con il pareggio interno contro il neopromosso Venezia di Zanetti.

Nella Roma spazio per Abraham e Zaniolo come punte, mentre Cristante e Mkhitaryan saranno gli interni di centrocampo alla pari di Veretout. Sulle fasce dentro Karsdorp e Vina, in porta c'è Rui Patricio. Difesa a tre composta da Mancini, Smalling ed Ibanez

Caputo e Gabbiadini in avanti per la Sampdoria, tra i pali giocherà Falcone. Difesa composta da Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello, con Candreva, Ekdal, Adrien Silva e Thorsby a completare la formazione che D'Aversa proporrà con il 4-4-2.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Adrien Silva; Candreva, Gabbiadini, Thorsby; Quagliarella.