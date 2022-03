Probabili formazioni Roma-Lazio: dubbio Zaniolo, Zalewski a sinistra

In palio, oltre alla supremazia cittadina, c'è un posto in Europa League con la prospettiva di continuare a inseguire il sogno 'proibito' della Champions: Roma e Lazio arrivano al derby divise da un solo punto in classifica, dove i biancocelesti si trovano al quinto posto a quota 49, una lunghezza in più rispetto ai rivali.

Giallorossi col fardello fisico e mentale dell'impegno di Conference League col Vitesse di giovedì sera: l'1-1 strappato al 90' da Abraham ha permesso di staccare il pass per i quarti (dove ci sarà nuovamente la sfida al Bodø/Glimt) ma, al contempo, ha offerto a Mourinho l'occasione di mettere ulteriore pepe sulla stracittadina.

"Sono contento perché siamo passati ma non perché ho usato tanti giocatori che dovranno giocare domenica. La Lazio invece è seduta a casa a fumare le sigarette con Sarri".

Proprio il tecnico portoghese si porterà dietro un grande dubbio fino a poco tempo dal calcio d'inizio: Zaniolo potrebbe sedersi in panchina, con Pellegrini e Mkhitaryan a supporto dell'unica punta di ruolo Abraham. Sergio Oliveira in coppia con Cristante, fasce con Karsdorp e il giovane Zalewski. Mancini, Smalling e Kumbulla a protezione della porta di Rui Patricio.

Undici titolare quasi scolpito, invece, per Sarri: Felipe Anderson e Pedro ai lati dell'insostituibile Immobile, Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali con Leiva in cabina di regia. Lazzari e Marusic terzini, Luiz Felipe e Acerbi centrali davanti a Strakosha. Assente lo squalificato Zaccagni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-LAZIO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri