C'è aria di rivincita all'Olimpico dove la Roma di Mourinho, reduce dalla brutta sconfitta subita contro il Milan la sera del 6 gennaio, ospita una Juventus delusa dal pareggio casalungo ottenuto contro il Napoli alla ripresa del campionato.

Entrambi gli allenatori però devono fare i conti con parecchi problemi di formazione tra Covid, infortuni e squalifiche.

Mourinho ad esempio non potrà contare su Mancini e Karsdorp, entrambi espulsi contro il Milan e di conseguenza squalificati così come Allegri, che non sarà in panchina a causa delle proteste nei confronti dell'arbitro Sozza al termine di Juventus-Napoli.

La Roma dovrebbe quindi lanciare subito l'ultimo arrivato Maitland-Niles con El Shaarawy sull'altra fascia. In difesa spazio a Kumbulla insieme a Smalling e Ibanez. A centrocampo Cristante, davanti Mkhitaryan o Shomudorov con Abraham.

Nella Juventus invece c'è De Sciglio terzino sinistro al posto dell'infortunato Alex Sandro, al centro Rugani con De Ligt. In mezzo al campo Bentancur farà coppia con Locatelli. Kean, favorito su Morata, sarà l'unica punta: alle sue spalle Chiesa, Dybala e McKennie. Turno di riposo per Bernardeschi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Locatelli, Bentancur; McKennie, Dybala, Chiesa; Kean. All. Allegri.