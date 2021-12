Punti Champions, punti Scudetto. Il primo big match di dicembre è quello tra Roma e Inter, valido per il 15esimo turno di Serie A. Mentre Napoli e Atalanta scendono in campo alle 20:45, alle 18 spazio alla sfida tra giallorossi e nerazzurri in quel dell'Olimpico. Prima sfida di Mourinho contro i meneghini dopo il Triplete.

La Roma è reduce dalla sconfitta contro il Bologna, a -6 dal quarto posto, mentre l'Inter si è portata a -2 dalla vetta occupata dal Napoli: nessuna può sbagliare, vista la bagarre nelle posizioni di testa del campionato.

Praticamente un anno fa l'ultimo incontro tra Roma e Inter nella Capitale: a gennaio 2020 giallorossi e nerazzurri pareggiarono 2-2, in rete Pellegrini, Mancini, Skriniar ed Hakimi.

Mourinho non può contare sugli squalificati Karsdorp e Abraham, sostituiti da Viña e Shomurodov. In attacco si sarà l'ubzeko dunque, supportato da Perez, Zaniolo e Mkhitaryan, mentre in mezzo spazio per Veretout e Cristante. In porta Rui Patricio, dentro anche Ibanez, Mancini e Smalling.

De Vrij out nell'Inter, mentre è recuperato Bastoni: al suo fianco Skriniar e Dimarco, con Handanovic tra i pali. Dumfries e Perisic sulle corsie esterne, interni i titolari Brozovic, Barella e Calhanoglu. Lautaro Martinez-Dzeko coppia offensiva, Darmian k.o.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Viña; Cristante, Veretout; Perez, Zaniolo, Mkhitaryan; Shomurodov.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.