Probabili formazioni Roma-Cagliari: Oliveira subito titolare, Afena-Gyan sulla trequarti

La Roma a caccia di una vittoria che manca da dicembre, il Cagliari per proseguire una striscia che nel 2022 lo ha visto solo vincere: all'Olimpico va in scena una delle sfide più importanti del weekend.

Occasione utile per tracciare il percorso delle due formazioni, in una stagione per entrambe finora stranissima: i giallorossi di José Mourinho, come accennato, non vincono dallo scorso 18 dicembre, ovvero dal successo contro l'Atalanta al Gewiss Stadium: la sconfitta contro la Juventus nell'ultimo turno, poi, ha infiammato un ambiente spiazzato dai risultati altalenanti della formazione capitolina.

In casa rossoblù tutto rose e fiori dall'inizio dell'anno: le vittorie contro Sampdoria e Bologna hanno permesso alla squadra di Walter Mazzarri di scalare la classifica e di affacciarsi alla zona tranquilla, quella della salvezza, dopo metà stagione vissuta all'ultimo posto.

Mourinho potrà contare sin da subito su Sergio Oliveira in mediana insieme a Mkhitaryan, mentre davanti a Rui Patricio giocheranno Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla e Vina. Sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Afena-Gyan, preferito a Veretout. In avanti Abraham confermatissimo.

L'articolo prosegue qui sotto

Mazzarri con diverse assenze e con la difesa a quattro composta da Zappa, Altare, Carboni e Lykogiannis, che agiranno davanti a Cragno. In mediana il ritrovato Nandez giocherà insieme a Deiola, Marin e Dalbert, con Pereiro seconda punta alle spalle di Joao Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Mkhitaryan, Sergio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Felix; Abraham.

CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Altare, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Deiola, Marin, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro.