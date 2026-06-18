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Stefano Silvestri

Formazioni Repubblica Ceca-Sudafrica: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Cechia vs Sudafrica
Cechia
Sudafrica

Entrambe sconfitte nella prima giornata, Repubblica Ceca e Sudafrica devono riscattarsi per non compromettere la qualificazione. Le formazioni della partita.

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Probabili formazioni Cechia - Sudafrica

3-4-2-1
Cechia crest
Cechia
CEC
Formazione
Sudafrica crest
Sudafrica
SDA
4-2-3-1
1M. Kovar6S. Chaloupek7L. Krejci4R. Hranac24A. Sojka17L. Provod15P. Sulc22T. Soucek20J. Zeleny5V. Coufal10P. Schick1R. Williams21I. Okon6A. Modiba20K. Mudau14M. Mbokazi4T. Mokoena5T. Mbatha23J. Adams7O. Appollis8T. Moremi9L. Foster
Sudafrica crest
Sudafrica
SDA
3-4-2-1
Cechia

Formazione titolare

Sudafrica

Allenatore

  • M. Koubek
  • H. Broos

Infortuni e squalifiche


    Via alla seconda giornata. Con l'obbligo di riscattarsi sia per la Repubblica Ceca che per il Sudafrica, una di fronte all'altra ad Atlanta dopo essere state battute nel primo turno dei gironi.

    La Repubblica Ceca è passata in vantaggio per prima contro la Corea del Sud, salvo farsi rimontare e superare dagli asiatici; abbastanza netta invece la sconfitta del Sudafrica, che ha avuto la peggio contro il Messico padrone di casa.

    Koubek non vuole cambiare rispetto alla gara d'esordio contro i sudcoreani, nonostante il ko: Schick sarà dunque il riferimento offensivo della Repubblica Ceca, sostenuto da Provod e Sulc. Intoccabili Coufal e Soucek, oltre a Krejci, autore dell'unico goal nella prima partita.

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    Cechia crest
    Cechia
    CEC
    Sudafrica crest
    Sudafrica
    SDA

    Deve invece cambiare Broos, ct del Sudafrica: Sithole è stato espulso contro il Messico e dovrà scontare una giornata di squalifica. In generale ci sarà qualche modifica negli africani, con l'inserimento di Appollis e Moremi e l'abbandono della difesa a cinque. Verso la panchina Rayners.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    La gara tra Repubblica Ceca e Sudafrica sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, dunque non in chiaro su Rai e RaiPlay. Dopo aver sottoscritto un abbonamento si dovrà dunque scaricare l'app su una moderna smart tv, su un pc, un cellulare o un tablet e accedere all'evento. Match visibile anche su Prime Video, attivando il canale DAZN FIFA World Cup 2026™ dedicato ai Mondiali.

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