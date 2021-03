Formazioni Repubblica Ceca-Italia Under 21: Cutrone e Scamacca in attacco

Inizia l'avventura della squadra di Nicolato all'Europeo: Tonali a centrocampo, in avanti senza Sottil e Pinamonti spazio per Cutrone e Scamacca.

L'avventura dell'Italia Under 21 all'Europeo di categoria inizia questa sera dalla Petrol Arena di Celje, in Slovenia: gli azzurrini sfidano la Repubblica Ceca nella loro gara d'esordio nel gruppo B. Obiettivo chiudere tra le prime due, in un gruppo che prevede anche Spagna e Slovenia.

La squadra di Nicolato affrronterà la competizione senza pezzi importanti come Pinamonti e Sottil, rimasti entrambi in Italia e non convocati. La coppia d'attacco su cui punta il CT è quella formata da Patrick Cutrone e Gianluca Scamacca, quest'ultimo fresco di doppietta contro il Parma.

Il resto della formazione, schierata col classico 3-5-2, ruoterà intorno a Tonali, regista davanti alla difesa con Frattesi e Maggiore mezzali. La difesa davanti a Carnesecchi sarà con Delprato, Gabbia e Marchizza.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI REPUBBLICA CECA-ITALIA UNDER 21

REPUBBLICA CECA (3-4-1-2): Jedlička; Vitík, Chalus, Krejčí; Holik, Bucha, Sadílek, Šulc; Karabec; Lingr, Sasinka.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone.