Probabili formazioni Real Madrid-Manchester City: Nacho al posto di Alaba

Real Madrid e Manchester City: la sfida della verità. Le due formazioni si giocano il tutto per tutto, con l'obiettivo di arrivare in sfidare il Liverpool in finale di Champions League.

La squadra di Guardiola parte da una posizione di vantaggio, avendo vinto l'andata della semifinale con uno spettacolare 4-3 all'Etihad Stadium.

Guai però a dare per vinti i blancos, freschi vincitori del 35esimo titolo spagnolo della loro storia e detentori del record di Champions League vinte.

Ancelotti punta sulla formazione che ha affrontato i Citizens una settimana fa in Inghilterra, con Benzema punta centrale affiancato da Rodrygo e Vinicius. L'unica novità è rappresentata da Nacho, che giocherà al posto di Alaba.

Guardiola riabbraccia Cancelo. L'ex Juve torna sulla fascia destra nella linea difensiva insieme a Ruben Dias, Laporte e Walker. Nessun dubbio sulla presenza di De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva a centrocampo, mentre in attacco confermato il tridente Mahrez-Foden-Gabriel Jesus. Ederson tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-MANCHESTER CITY

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Walker; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus.