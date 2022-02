Probabili formazioni PSG-Real Madrid: dubbio Donnarumma-Navas, Benzema ci sarà

Torniamo per un attimo indietro, al momento dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League: o meglio, alla seconda estrazione dopo il caos. Chi dice di non aver sentito un brivido nel vedere il PSG accanto al Real Madrid, in tabellone, probabilmente mente.

In molti avrebbero voluto assistere a questa sfida nella parte finale della competizione, ma tant'è: i parigini e i Blancos, simbolo di un calcio fatto di stelle e campioni, si affronteranno al Parc des Princes nella prima delle due gare che decreteranno chi accederà ai quarti.

Pochettino sarà chiamato a convincere i suoi tifosi che sì, la sua squadra ha un'anima, dopo la contestazione degli scorsi giorni in occasione del match contro il Rennes: in porta solito dubbio tra Donnarumma e Navas, con quest'ultimo protagonista di uno dei tanti intrecci della gara. In difesa Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes comporranno la liena a quattro, con Danilo, Paredes e Verratti in mediana. Il tridente sarà composto da Di Maria, Messi e Mbappé, con Neymar ancora fermo ai box.

Ancelotti sfida il suo passato contando sulle certezze: Courtois in porta, Carvajal, Militao, Alaba e Marcelo agiranno in difesa, mentre Modric, Casemiro e Kroos giocheranno come sempre, da qualche anno a questa parte, a centrocampo. Asensio, ritrovato a mentalmente e fisicamente, e Vinicius supporteranno Benzema, al rientro da diversi problemi fisici.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-REAL MADRID

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé. All. Pochettino

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti