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Formazioni Portogallo-Spagna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

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Portogallo vs Spagna
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A Dallas c'è profumo di finale anticipata: il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfida la Spagna di Lamine Yamal, in palio un posto ai quarti di finale. Martinez conferma Leao dal primo minuto dopo l'ottima prova contro la Croazia.

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Probabili formazioni Portogallo - Spagna

4-2-3-1
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Portogallo
POR
Formazione
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Spagna
SPA
4-2-3-1
1D. Costa3R. Dias25N. Mendes13R. Veiga20J. Cancelo8B. Fernandes18P. Neto23Vitinha15J. Neves17R. Leao7C. Ronaldo23U. Simon12P. Porro24M. Cucurella14A. Laporte22P. Cubarsi19L. Yamal20Pedri15A. Baena10D. Olmo16Rodri21M. Oyarzabal
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Spagna
SPA
4-2-3-1
Portogallo

Formazione titolare

Spagna

Allenatore

  • R. Martinez
  • L. de la Fuente

Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal: a Dallas va in scena la partita più attesa di questa prima fase dei Mondiali, una sorta di finale anticipata. Portogallo-Spagna (fischio d'inizio alle ore 21:00) è il primo, vero, scontro diretto tra due squadre che puntano in maniera legittima alla vittoria della Coppa.

Il ct dei lusitani, Roberto Martinez, dovrebbe confermare in blocco la squadra che ha superato la Croazia ai sedicesimi di finale: ancora spazio dunque dal primo minuto a Rafa Leao, uno dei migliori in campo contro i croati. Solo panchina, almeno inizialmente, per il neo-attaccante del Milan Gonçalo Ramos, chiuso da sua maestà CR7, che come sempre sarà al centro del tridente, completato da Pedro Neto. In difesa sarà ancora l'ex juventino Renato Veiga a far coppia con Ruben Dias.

Nella Spagna occhi puntati, ovviamente, su Lamine Yamal ma anche su Mikel Oyarzabal, in grande spolvero nella convincente vittoria delle Furie Rosse contro l'Austria. Baena confermato sulla sinistra, in mezzo Dani Olmo è in vantaggio su Fabian Ruiz per completare il centrocampo.

DOVE VEDERE PORTOGALLO-SPAGNA IN TV E IN STREAMING

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Portogallo-Spagna sarà visibile su DAZN ma sarà trasmessa anche in chiaro da Rai 1 e in streaming su Raiplay.

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