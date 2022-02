Probabili formazioni Porto-Lazio: Felipe Anderson falso nove

La Lazio riprende il proprio percorso europeo disputando il primo atto degli spareggi di Europa League a l'Estadio do Dragao dove i biancocelesti sfideranno il Porto. In palio c'è la qualificazione agli ottavi di finale della seconda rassegna continentale.

Il grande ex Sergio Conceição è orientato ad impostare l'impianto tattico del 4-4-2 dove il tandem d'attacco sarà composto da Favio Vieira ed Evanilson. A centrocampo operazioni in mano a Uribe e Vitinha mentre sulle fasce largo ai cavalli di Otavio e Galeno. In difesa, solita linea a quattro davanti a Diogo Costa: Pepe è il leader del reparto affiancato da Mbemba, Joao Mario e Zaidu i terzini.

Risposta laziale sulle note del 4-3-3 dove spicca l'assenza di Ciro Immobile messo ko da un attacco febbrile. Al posto del centravanti azzurro sarà Felipe Anderson ad agire come riferimento centrale all'interno del terzetto d'attacco completato da Pedro e Zaccagni. A centrocampo Lucas Leiva in impostazione con Milinkovic-Savic e Luis Alberto interni. Pacchetto difensivo imbastito da Luiz Felipe e Radu, Hysaj e Marusic sulle corsie. Tra i pali gioca Strakosha.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-LAZIO

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Uribe, Vitinha, Galeno; Favio Vieira, Evanilson. All. Conceição.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri