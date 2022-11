Probabili formazioni Polonia-Argentina: Lautaro Martinez confermato in attacco

Polonia e Argentina si sfidano nella terza giornata della fase a gironi di Qatar 2022: in palio i punti per gli ottavi di finale.

La Polonia vede il traguardo ad un passo, l’Argentina non può permettersi il minimo passo falso. Le due squadre si affronteranno a Doha in un match che metterà in palio punti fondamentali per il passaggio del turno.

Nel Gruppo C infatti ogni discorso è ancora aperto e se agli uomini di Michniewicz può bastare anche solo un pareggio per staccare il pass per gli ottavi, quelli di Scaloni hanno bisogno di una vittoria per evitare di dover far calcoli pericolosi e rischiare un’eliminazione che avrebbe del clamoroso.

Per l’occasione, la Polonia si schiererà con un 3-4-1-2 nel quale, il muro difensivo davanti a Szczseny sarà eretto da Glik, Kiwior e Bereszynski.

Cash e Frankowski agiranno sugli esterni, mentre in mediana ci sarà Bielik al fianco di Krychowiak. In avanti Milik sarà la spalla di Lewandowski e a supporto dei due ci sarà Zielinski che agirà da trequartista.

Argentina in campo con un 4-2-3-1 nel quale, nella cuore della difesa davanti a Martinez, ci sarà Romero con Otamendi, mentre Molina ed Acuna presidieranno gli esterni.

De Paul ed Enzo Fernandez formeranno il duo di mediana, mentre alle spalle dell’unica punta Lautaro Martinez agiranno Di Maria, Messi e Mac Allister.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI POLONIA-ARGENTINA

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct. Michniewicz

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. Ct. Scaloni