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Marco Trombetta

Formazioni Olanda-Marocco: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Olanda vs Marocco
Olanda
Marocco

Super sfida tra Olanda e Marocco nei sedicesimi dei Mondiali 2026, che perderanno subito una possibile grande protagonista.

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Olanda-Marocco è probabilmente la partita più attesa dei sedicesimi dei Mondiali 2026.

Due squadre che giocano a calcio, offensive e che si sfideranno a viso aperto in 90 minuti (o più) che purtroppo porteranno all'eliminazione di una delle possibili grandi protagoniste della competizione.

Gli Orange hanno vinto il proprio girone con 7 punti, mentre il Marocco ha chiuso al secondo posto dietro il Brasile.


Probabili formazioni Olanda - Marocco

4-3-3
Olanda crest
Olanda
OLA
Formazione
Marocco crest
Marocco
MAR
4-2-3-1
1B. Verbruggen22D. Dumfries4V. van Dijk6J. van Hecke15M. van de Ven14T. Reijnders21F. de Jong8R. Gravenberch18D. Malen19B. Brobbey11C. Gakpo1Y. Bounou2A. Hakimi18C. Riad14I. Diop3N. Mazraoui10B. Diaz6A. Bouaddi24N. El Aynaoui23B. El Khannouss8A. Ounahi11I. Saibari
Marocco crest
Marocco
MAR
4-3-3
Olanda

Formazione titolare

Marocco

Allenatore

  • R. Koeman
  • M. Ouahbi

La grande novità di Koeman è l'assenza di Koeman dopo tre partite da titolare. Al posto dell'attaccante della Roma c'è Summerville a completare il tridente con Gakpo e Brobbey, con Depay che parte ancora dalla panchina.

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Olanda crest
Olanda
OLA
Marocco crest
Marocco
MAR

Dopo il turnover contro Haiti, il Marocco torna con la formazione dei titolarissimi. Saibari guida l'attacco, Brahim Diaz, El Khannouss e Ounahi lo supportano sulla trequarti. Tornano titolari anche Mazraoui sulla fascia sinistra e la stellina Bouaddi in mediana con il romanista El Aynaoui.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Si gioca in Messico, a Monterrey, Olanda-Marocco, con fischio d'inizio alle ore 3 italiane. Partita visibile in esclusiva su DAZN e non in chiaro sulla Rai. Telecronaca affidata a Luca Farina.

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