Formazioni Olanda-Marocco: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Olanda-Marocco è probabilmente la partita più attesa dei sedicesimi dei Mondiali 2026.
Due squadre che giocano a calcio, offensive e che si sfideranno a viso aperto in 90 minuti (o più) che purtroppo porteranno all'eliminazione di una delle possibili grandi protagoniste della competizione.
Gli Orange hanno vinto il proprio girone con 7 punti, mentre il Marocco ha chiuso al secondo posto dietro il Brasile.
Probabili formazioni Olanda - Marocco
Formazione titolare
Allenatore
- R. Koeman
- M. Ouahbi
La grande novità di Koeman è l'assenza di Koeman dopo tre partite da titolare. Al posto dell'attaccante della Roma c'è Summerville a completare il tridente con Gakpo e Brobbey, con Depay che parte ancora dalla panchina.
Dopo il turnover contro Haiti, il Marocco torna con la formazione dei titolarissimi. Saibari guida l'attacco, Brahim Diaz, El Khannouss e Ounahi lo supportano sulla trequarti. Tornano titolari anche Mazraoui sulla fascia sinistra e la stellina Bouaddi in mediana con il romanista El Aynaoui.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Si gioca in Messico, a Monterrey, Olanda-Marocco, con fischio d'inizio alle ore 3 italiane. Partita visibile in esclusiva su DAZN e non in chiaro sulla Rai. Telecronaca affidata a Luca Farina.