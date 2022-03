Probabili formazioni Napoli-Udinese: Zielinski mezzala, Fabian in panchina

Il blitz di Verona ha riportato l'entusiasmo in casa Napoli, parzialmente sopito dopo il passo falso col Milan: per alimentare le velleità di Scudetto, gli azzurri sono chiamati a battere anche l'Udinese al 'Maradona'.

Insigne e compagni sperano di replicare il risultato del match d'andata dello scorso 20 settembre: alla 'Dacia Arena' finì con un largo 0-4, griffato dalle reti di Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano.

Spalletti dovrebbe puntare sul 4-3-3, con l'esclusione di Fabian: Zielinski mezzala con licenza di offendere, in mediana anche Anguissa e Lobotka. Politano e Insigne esterni d'attacco, Osimhen punta centrale. Out Petagna. Difesa classica con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie laterali e la coppia Rrahmani-Koulibaly al centro. Tra i pali Ospina.

Cioffi non può contare sull'infortunato Perez in difesa: spazio a Zeegelaar nel terzetto con Becao e Marì, davanti a Silvestri. Molina e Udogie quinti, Pereyra e Arslan interni ai lati di Walace. In avanti spazio al tandem Beto-Deulofeu.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi