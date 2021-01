Formazioni Napoli-Spezia: Politano per Petagna, Lozano fa il '9'

Esame Spezia per il Napoli: Politano rileva Petagna, Lozano finto centravanti. Nei liguri Saponara subito in panchina, Farias dal 1' nel tridente.

Messo da parte un finale di 2020 decisamente da dimenticare, il ha iniziato il nuovo anno col poker di e adesso cerca continuità: prossimo ostacolo, lo di Vincenzo Italiano.

Liguri in trasferta allo stadio 'Diego Armando Maradona', chiamati a rialzarsi dopo la rovesciata di Zaccagni che ha fatto felice il e fatto precipitare in zona retrocessione Nzola e compagni.

Gattuso sceglie Politano anzichè Petagna, alzando Lozano nei panni di finto centravanti. Fabian Ruiz ancora titolare al fianco di Bakayoko (Demme non convocato per lombalgia), Ospina regolarmente tra i pali, Maksimovic e Mario Rui conservano una maglia in difesa.

Lo Spezia - col neo acquisto Saponara subito in panchina - risponde con Farias dal 1' nel tridente con Agudelo e Nzola (Gyasi in panchina), in mediana spazio a Deiola, Agoumè e Maggiore, retroguardia a protezione di Provedel composta da Vignali, l'ex Terzi, Ismajli e Marchizza.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza; Deiola, Agoumè, Maggiore; Agudelo, Nzola, Farias. All. Italiano.