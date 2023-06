Nel giorno in cui viene consegnata la coppa ai campioni d'Italia, il Napoli chiude al Maradona: arriva la Sampdoria, già retrocessa in B da tempo.

Il giorno della festa. Un mese esatto dopo la conquista matematica dello Scudetto a Udine, il Napoli chiude il campionato ospitando la Sampdoria, ultima in classifica e già retrocessa da tempo, con tanto di festeggiamenti finali per celebrare al meglio l'impresa di Osimhen e compagni.

Dopo la partita, infatti, al Diego Armando Maradona andrà in scena la premiazione del Napoli campione, con tanto di consegna della coppa dello Scudetto. Poi, appunto, via ai festeggiamenti con tanto di diretta televisiva su Rai 2.

Per quanto riguarda la formazione del Napoli che scenderà in campo, Spalletti ritrova Mario Rui e gli consegna una maglia da titolare. In difesa anche Juan Jesus al posto dello squalificato Kim. In attacco Elmas fa compagnia a Osimhen e Kvaratskhelia, gli uomini copertina dell'impresa.

Sampdoria a Napoli senza una lunga serie di elementi, tra cui Winks, e con Quagliarella in panchina: dentro Ilkhan a centrocampo e De Luca in attacco, in coppia con Gabbiadini. Sulla trequarti Leris, largo a destra Zanoli, ancora di proprietà degli azzurri.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SAMPDORIA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Amione, Murru; Zanoli, Ilkhan, Rincon, Augello; Leris; Gabbiadini, De Luca. All. Stankovic