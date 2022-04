Probabili formazioni Napoli-Roma: Lozano dal 1', Mourinho punta su Zaniolo

Chiusura col botto per quanto riguarda la 33ª giornata di Serie A, con Napoli-Roma tra le ultime due partite in programma. Una sfida d'alta classifica, con il Napoli terzo che deve rispondere alle vittorie delle milanesi e la Roma che cerca di approfittare del pareggio della Juventus col Bologna in ottica quarto poso.

Nel suo 4-2-3-1 Spalletti potrebbe giocarsi la carta Lozano dal 1', con il Messicano in vantaggio su Politano per giostrare con Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen.

In mediana spazio ad Anguissa e Lobotka, con Fabian Ruiz che potrebbe partire dalla panchina. In difesa possibile occasione per Zanoli, schierato sulla destra in un reparto che prevede Mario Rui come terzino sinistro mentre Rrahmani e Koulibaly come centrali. Ospina andrà tra i pali.

Mourinho risponde con il 3-5-1-1, dando fiducia a Zaniolo dopo la tripletta al Bodo/Glimt in Conference League. Il talento della Nazionale agirà alle spalle di Abraham.

Grande qualità in mediana, con Cristante playmaker coadiuvato da Mkhitaryan e Pellegrini e con Karsdorp e Zalewski esterni. Mancini, Smalling e Ibanez saranno infine i terzini davanti a Rui Patricio.

PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-ROMA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo; Abraham. All Mourinho.