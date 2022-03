Un Napoli-Milan 'revival'. Il posticipo domenicale del 'Maradona' porta alla memoria le sfide Scudetto proprio dei tempi di Diego, con azzurri e rossoneri appaiati in classifica e in piena lotta al vertice con l'Inter.

Spalletti rilancia Lobotka dal primo minuto e preferisce nuovamente Politano ad Elmas, per il resto formazione tipo con Koulibaly a guidare la difesa, Zielinski ed Insigne tra le linee ed Osimhen terminale offensivo.

Pioli sceglie Kessie trequartista, Messias alto a destra e affida l'attacco a Giroud (Ibra è ok e va in panchina). Bennacer titolare a centrocampo, Kalulu affianca Tomori in retroguardia.

Fischio d'inizio di Napoli-Milan alle 20:45, arbitra Orsato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.