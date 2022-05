Probabili formazioni Napoli-Genoa: Lozano e Mertens confermati, dentro Yeboah ed Ekuban

Una ha già in pugno la qualificazione alla prossima Champions League, dopo aver sognato a lungo di lottare fino in fondo per lo Scudetto. L'altra deve assolutamente vincere per non veder svanire le ultime speranze salvezza. Al Maradona va in scena una sorta di testa-coda, con un Napoli senza troppi stimoli e la pressione tutta sulle spalle del Genoa.

La formazione di Spalletti ha come obiettivo ultimo quello di tenere a distanza la Juventus e conquistare il terzo posto finale: ci riuscirebbe con una semplice vittoria. Quella di Blessin, invece, è penultima ma spera ancora di rimanere in Serie A, anche se l'ennesimo punto conquistato dalla Salernitana sul campo dell'Empoli ha complicato ulteriormente i piani rossoblù.

Spalletti è intenzionato a ripetere la stessa formazione che una settimana fa si è imposta per 1-0 sul campo del Torino. Dunque la coppia Anguissa-Fabian Ruiz in mezzo al campo e il trio Lozano-Mertens-Insigne alle spalle del centravanti Osimhen. In panchina Politano e Zielinski, ma anche Lobotka.

Blessin dovrebbe rispondere con pochi cambi rispetto all'undici che si è mantenuto vivo battendo la Juventus. Frendrup può agire a centrocampo a fianco di Badelj e al posto di Galdames, con Hefti terzino. Davanti Mattia Destro, con Yeboah, Amiri ed Ekuban alle proprie spalle e Portanova in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-GENOA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Østigard, Criscito; Frendrup, Badelj; Yeboah, Amiri, Ekuban; Destro.